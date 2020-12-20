كريم درويش : لاعبو دجلة مصنفين في المراكز الأولى برياضة الاسكواش..ونتمنى تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 06:44 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قام السيد ويليام لويس الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للاسكواش، بزيارة نادي وادي دجلة النخيل بمنطقة التجمع الأول، ورافقه خلال الزيارة الكابتن كريم درويش نائب رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش ورئيس قطاع الاسكواش بأندية وادي دجلة، وتفقد "لويس" ملاعب النادي وأكاديمية درويش للاسكواش، أكبر أكاديمية لممارسة الاسكواش على مستوى العالم، وتابع التدريبات بالأكاديمية.
 
 وأبدى السيد/ ويليام لويس الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للاسكواش، إعجابه بالطفرة الإنشائية بأندية وادي دجلة سواء على المستوى الرياضي أو المجتمعي خاصة ملاعب الاسكواش، والتي تضاهي العالمية، وهو ما يؤهلها لاستضافة كبرى البطولات باللعبة، وفي نهاية الزيارة أهدى المهندس سامح ناجي رئيس قطاع الرياضة بأندية وادي دجلة، درع النادي للرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للاسكواش، ووجه له الشكر على الزيارة.

وقال السيد/ ويليام لويس الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للاسكواش "أشعر بالفخر لزيارة أندية وادي دجلة التى لديها باع كبيرعالمياً بلعبة الاسكواش، وأتوقع ظهور أبطال جدد من مصر قريباً في ظل توافر الموهبة لدى اللاعبين بأكاديمية النادي، وكذلك توافر أفضل الملاعب وأحدث نظم التدريب".

وفي السياق ذاته أكد بطل العالم السابق كريم درويش نائب رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش ورئيس قطاع الاسكواش بأندية وادي دجلة، أن نجاح العديد من النجوم وأبطال وادي دجلة في التصنيف بالمراكز الأولى على مستوى العالم بلعبة الاسكواش، جاء نتيجة دعم وإعداد النادي للاعبين وتطوير مهاراتهم ومساندتهم في مشوارهم الرياضي، متمنياً تحقيق اللاعبين المزيد من الإنجازات الرياضية الكبيرة مستقبلاً.
والجدير بالذكر، تم إنشاء نادي وادي دجلة عام 2003، وتوسعت أندية وادي دجلة لتشمل 7 أندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية، ويعتزم إنشاء ناديين جدد في محافظتي أسيوط ودمياط، مع خطة مستقبلية لافتتاح أندية جديدة في مختلف محافظات مصر. يقدم نادي وادي دجلة 22 رياضة مختلفة وعدد كبير من الملاعب، بينها ملاعب اسكواش وكرة قدم وتنس وحمامات سباحة، كما يهتم النادي بدعم بيئة اجتماعية متكاملة.

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