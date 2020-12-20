مكافحة كورونا: التباحث مع السودان حول جائحة كورونا مثمر (فيديو)

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كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تفاصيل تنظيم وزارة الصحة "ويبينار" علمي لنقل بروتكولات علاج فيروس كورونا إلى الأطقم الطبية في السودان.



وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار TeN" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أنهم بحثوا خلال "الويبينار" طريقة التعامل مع المريض داخل المستشفى، والأدوية الجديدة التي يمكن أن تساعد في الشفاء السريع، فضلا عن آلية استخدام بلازما المتعافين، وكيفية الحصول عليها.



وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن التعاون والتباحث مع السودان حول جائحة كورونا كان مثمرا، معقبا: "مصر والسودان نسيج واحد".

