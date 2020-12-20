أياكس يفوز على أدو دن هاغ ويعزز صدارته للدوري الهولندي

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 06:36 م
بوابة الفجر
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عزز أياكس صدارته للدوري الهولندي، بفوزه الكبير 4-2 على مضيفه أدو دن هاغ، في الجولة الـ13 من المسابقة، والتي شهدت اليوم أيضاً فوز فيتيسه آرنهيم على فينورد 1-0، وهيراكليس ألميلو على مضيفه هيرنفين 2-1.


حسم أياكس المباراة تماماً في شوطها الأول، بتسجيل أربعة أهداف متتالية في غضون 13 دقيقة بمنتصف هذا الشوط.


وسجل الأهداف دوشان تاديتش وزكريا لبيض في الدقيقتين 20 و30، والمخضرم كلاس يان هونتيلار في الدقيقتين 22 و32.
ورد أدو دن هاغ بثنائية في الشوط الثاني، سجلها ميشيل كرامر وسامي بورارد في الدقيقتين 49 و70.


ورفع أياكس رصيده إلى 33 نقطة، لينفرد بصدارة جدول المسابقة، بفارق ثلاث نقاط أمام منافسه التقليدي العنيد آيندهوفن.


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