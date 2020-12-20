على طريقته الخاصة.. محمد فؤاد يحتفل بعيد ميلاده

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 06:38 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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يحتفل النجم محمد فؤاد بعيد ميلاده الذي يحل اليوم العشرين مش شهر ديسمبر. 



ونشر فؤاد صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعلق على الصورة وكتب : النهاردة 20/12 عيد ميلاد فؤش.. مفيش كل سنة وأنت طيب. 



وتباينت الكثير من التعليقات من قبل جمهوره موجهين له رسائل تهنئة بتلك المناسبة. 



جدير بالذكر أن آخر أعمال محمد فؤاد أغنية "مراكب النجاة" ألحان وتوزيع الفنان كريم عبد الوهاب، وكلمات محيي حوار، والكليب من إخراج تامر نصر وياسين حسين

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