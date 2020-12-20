الخميس.. إدوارد وأسرته ضيوف "معكم منى الشاذلي"

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 06:37 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements

يحلّ الفنان إدوارد وزوجته فيفيان وابنه مارك وابنته ماريا، ضيوفا على برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، يوم الخميس المقبل.



يتحدث إدوارد خلال اللقاء عن مشواره في التمثيل ومدى الصعوبات التي واجهها، وعن طبيعته داخل البيت. كما قدمت ابنته ماريا عددًا من الأغاني بالاشتراك مع أخيها، وتحدثوا عن الفيديوهات الشهيرة التي نشروها على إنستجرام، خلال أيام الحظر بسبب فيروس كورونا.



كما تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، أعضاء فرقة الجيبسي، بعد عودتهم إلى الغناء بعد توقف دام 23 عامًا، ليتحدثوا عن مشاريعهم القادمة، وموسيقاهم المختلفة التي سيقدمونها للجمهور خلال الفترة المقبلة.



يذكر أن فريق "الجيبسي" بدأت في التسعينيات، وحقق نجاحا وقتها، كما اشتهرت لهم بعض الأعمال الفنية ومنها أغنية "لايلو" التي تم تصويرها أيضا بطريقة الفيديو كليب. ويضم فريق الجيبسي (أحمد عادل، ووائل خضر، ومحمد صباحي، ومحمد مكي).

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منى الئاذلي صاحبة السعادة ادوارد

أخبار تهمك

بعد إصابة ثلاثي الأهلي بفيروس كورونا.. الجهاز الفني يضم 3 لاعبين لرحلة النيجر

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يغيب عن مونديال الأندية

منذ حوالي 6 ساعات

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 23 ساعة

ليفربول يحدد أولى صفقاته القادمة

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ يوم

خاص - آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع التوجولي لابا كودجو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ حوالي 5 ساعات

أرتيتا يطلب ضم نجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من ضم نجم العين الإماراتي

منذ حوالي 5 ساعات

عبد الحليم علي يكشف لـ"الفجر الرياضي" قرار باتشيكو بشأن رحيل مصطفى محمد والتجديد لساسي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

باتشيكو لا يُمانع من رحيل مدافع الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة

عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

منذ 34 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

تحد جديد بين حمدي الميرغني و"أوس أوس" (صور)

إدوارد يعود لفرقة "الجبيسي" بعد غياب 23 عاما.. تعرف على التفاصيل

لأول مرة.. أسرار وحكايات أسرة عمرو محمود ياسين مع منى الشاذلي على CBC (صور)

بعد نجاح "نصيبي وقسمتك".. عمرو محمود يس يكشف عن حكايات المسلسل الأقرب إلى قلبه

شاهد.. كيف صافحت منى الشاذلي ضيوفها خوفًا من "الكورونا"؟!

الليلة.. ويزو ضيفة منى الشاذلي في برنامج "معكم"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

05:30 م

عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

06:30 م

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

02:27 م

ليفربول يحدد أولى صفقاته القادمة

05:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز