الإمارات: مشروع السوق العربية المشتركة للطاقة الكهربائية يساهم في تحقيق تنمية مستدامة

أكد سعادة شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة عن تطلع الدولة إلى تنفيذ مشروع السوق العربية المشتركة للطاقة الكهربائية لتحقيق الربط الكهربائي بين الدول العربية للمساهمة بدور كبير في تحقيق الفوائد الإقتصادية والبيئية التي يساهم فيها قطاع الطاقة على مستوى الوطن العربي.





وأكد أهمية الدور الحيوي لقطاع الطاقة والكهرباء في رفع وتعزيز قدرة المجتمعات على تحقيق نهضة تنموية شاملة ومستدامة ما يستدعي تركيز الجهود على الإستفادة بأكبر قدر ممكن من الإمكانيات المتاحة لهذ القطاع لتحقيق الريادة العالمية وتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071 .





ولفت إلى أن دولة الإمارات تولي قطاع الطاقة والكهرباء إهتماما كبيرا حيث خصصت له محاور رئيسية ضمن مسارات الإستعداد للخمسين عاما المقبلة ..





موضحا أن وزارة الطاقة والبنية التحتية بدأت مشوار رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة 2071 بالإستناد إلى الإنجازات التي تحققت خلال الخمسين عاما الماضية والإعداد للمرحلة المقبلة عبر تعزيز الجاهزية للمستقبل وتبني نهج استباقي يستشرف التحديات ويحولها إلى فرص حقيقية ملهمة تدعم مكانة الإمارات كنموذج عالمي للريادة والتنمية الشاملة في مجال الطاقة.





وقال العلماء إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 في وقت سابق يعكس جهود الدولة في تحقيق إستدامة موارد الطاقة وضمان التنمية المستدامة في الدولة حيث حققت إنجازا نوعيا بصياغة أول استراتيجية موحدة للطاقة في الدولة متضمنة الإنتاج والإستهلاك والتي تعد مؤشرا على قوة ونضوج قطاع الطاقة بالدولة.





وأضاف أن الإمارات تعد من الدول الرائدة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة والسباقة في إبتكار طرق وأساليب حديثة لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وترشيد إستهلاك الموارد الطبيعية وإيجاد حلول بديلة عن الطاقة التقليدية بما يدعم التنمية المستدامة وتأكيدا على ذلك أطلقت استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي تستهدف مزيجا من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة لضمان تحقيق التوازن بين الإحتياجات الإقتصادية والأهداف البيئية.





وأوضح وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة أن دولة الإمارات على ثقة بأن الطاقة النووية هي من الخيارات المثلى لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة حيث تم بناء محطات "براكة" للطاقة النووية التي ستسهم في تلبية إحتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية ودعم أهداف التنمية المستدامة.