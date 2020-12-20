عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو

كشفت تقارير صحفية، أن نادى أول أغسطس الأنجولى يرغب فى استعادة جيرالد ودا كوستا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وخرج جيرالدو من حسابات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ظل عدم قناعته الفنية بأداء اللاعب.

ويسعى الأهلي لبيع جيرالدو خلال الميركاتو الشتوي المقبل، من أجل إفساح المجال لقيد لاعب أجنبي جديد من أجل المشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية وكذلك بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب موقع ترانسفير ماركت المتخصص فى الأرقام والإحصائيات، فإن القيمة التسويقية لجيرالدو تراجعت إلى 300 ألف يورو، بعدما كانت قيمته السوقية 600 ألف يورو قبل انضمامه للأهلى منذ عامين.