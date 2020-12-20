عرض مفاجئ ينقذ الأهلي من شبح جيرالدو
الأحد 20/ديسمبر/2020 - 06:30 م
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية، أن نادى أول أغسطس الأنجولى يرغب فى استعادة جيرالد ودا كوستا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وخرج جيرالدو من
حسابات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي
الأهلي، في ظل عدم قناعته الفنية بأداء اللاعب.
ويسعى الأهلي
لبيع جيرالدو خلال الميركاتو الشتوي المقبل، من أجل إفساح المجال لقيد لاعب أجنبي
جديد من أجل المشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية وكذلك بطولة دوري أبطال
إفريقيا.
وبحسب موقع ترانسفير
ماركت المتخصص فى الأرقام والإحصائيات، فإن القيمة التسويقية لجيرالدو تراجعت إلى
300 ألف يورو، بعدما كانت قيمته السوقية 600 ألف يورو قبل انضمامه للأهلى منذ عامين.