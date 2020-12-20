محمد إمام يهنئ رامي السباعي بعد حصوله على لقب "مستر أولمبيا"

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 06:31 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرص الفنان محمد إمام على تهنئة البطل المصري رامي السباعي المعروف بـ "بيج رامي" بعد حصوله على لقب "مستر أولمبيا" لعام 2020، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



ونشر محمد إمام صورة لممدوح السبيعي، وعلق عليها قائلاً :" ألف مبروك للبطل المصري بيج رامي الفوز بلقب مستر أولمبيا.



يخوض محمد إمام السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "النمر"، كما تم ترشيح الفنانة هنا الزاهد لتقوم البطولة النسائية أمامه ويقوم فريق العمل حاليًا باختيار باقي الأبطال، استعدادًا لانطلاق التصوير نهاية الشهر الجاري في الديكورات الخاصة بالعمل.



مسلسل "النمر"، من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، انتاج سينرجي، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والغموض.

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