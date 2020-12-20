نصر محروس يهنئ محمد فؤاد بعيد ميلاده

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 06:28 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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هنأ المنتج نصر محروس، الفنان محمد فؤاد، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "محروس" قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي يا أغلى الغاليين"، وذلك بصورة تضم كواليس أغنية "الحب الحقيقي".


ويحتفل اليوم الفنان محمد فؤاد بعيد ميلاده الـ59،وكانت قد انتشرت شائعات عن وفاة محمد فؤاد وتصدرت تريند محركات البحث ولكنها شائعات لا تفيد الصحة.

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