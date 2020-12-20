50 قطعة أرض لإقامة مشروعات خدمية.. مصر تواصل إعمار المدن الجديدة

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تواصل الدولة المصرية، إعمار المدن الجديدة، التى تم تدشينها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تتسع للزيادة الشكانية التى تشهدها مصر، وتوفر الحياة الكريمة والآمنة للمصريين.



وتقوم الحكومة، ممثلة فى وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية، بإقامة تلك المدن، على أحدث الطرازات، ثم إقامة المشروعات الخدمية، والأنشطة العمرانية، التى تساهم فى إعمار تلك المدن، حتى يتمكن المصريون من السكن بها، ونقل حياتهم إليها، بعيدا عن زحام المدن القديمة فى مختلف المحافظات.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" تحركات هيئة المجتمعات العمرانية، لإعمار المدن الجديدة :



وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه، الذى عقد اليوم الأحد، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 50 قطعة أرض فى 16 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة، وذلك فى إطار جهود الهيئة لزيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة، وكذا توفير العديد من فرص العمل من هذه المشروعات.



- تم تخصيص 3 قطع أراضى بمساحة 202350 مترا مربعا لإقامة نادٍ رياضى، ومصنع، ومشروع عمرانى متكامل، فى مدينة القاهرة الجديدة.



- تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 67827 مترا مربعا، بنشاط تجارى، وحوش زراعى، فى مدينة العاشر من رمضان.



- تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 476700 مترا مربعا، لإقامة جامعة، ونشاط مختلط، فى مدينة بدر.



- تم تخصيص مساحة 90 فدانا لإقامة مشروع عمرانى متكامل، فى مدينة العلمين الجديدة.



- تم تخصيص مساحة 8619 مترا مربعا، لإقامة مدرسة، فى مدينة المنصورة الجديدة.



- تم تخصيص مساحة 2195 مترا مربعا، لإقامة محطة وقود وخدمة سيارات، فى مدينة المنيا الجديدة.



- تم تخصيص 7 قطع أراضى بمساحة 513 فدانا، لإقامة 3 مصانع، و4 مشروعات زراعية، فى مدينة السادات.



- تم تخصيص 15 قطعة أرض بمساحة 25444 مترا مربعا، بأنشطة تجارية، وإدارية، وسكنية، ولوجستية، فى مدينة سوهاج الجديدة.



- تم تخصيص 9 قطع أراضى بمساحة 122567 مترا مربعا، لإقامة 3 جامعات، ومشروعات تجارية، وإدارية، وسكنية، فى مدينة طيبة الجديدة.



- تم تخصيص مساحة 3291 مترا مربعا، لإقامة نشاط تجارى سكنى، فى مدينة الفيوم الجديدة.



- تم تخصيص 46170 مترا مربعا، لإقامة جامعة، فى مدينة بنى سويف الجديدة.



- تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 90674 مترا مربعا، لإقامة جامعة ومدرسة، فى مدينة أسيوط الجديدة.



- تم تخصيص مساحة 500 متر مربع، لإقامة نشاط تجارى إدارى، فى مدينة ناصر الجديدة، بغرب أسيوط.



- تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 2400 متر مربع، بنشاط معرض ومخبز، فى مدينة أسوان الجديدة.



- تم تخصيص مساحة 10000 متر مربع، لإقامة نشاط تجارى، فى مدينة قنا الجديدة.



- تم تخصيص مساحة 5142 مترا مربعا، لإقامة نشاط تعليمى، فى مدينة 6 أكتوبر الجديدة.







إنجازات الإسكان فى عهد السيسى



ومنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم مصر، حقق قطاع الإسكان إنجازات عظيمة.



ففى مجال تطوير البنية الأساسية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، تم تنفيذ العديد من المشروعات فى مجالات الإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحى، والطرق، وتطوير المناطق غير الآمنة، وغير المُخططة.



وبلغ إجمالى الاستثمارات المنفذة فى قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات نحو 107.27 مليار جنيه، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 627.6 ألف وحدة، وجارٍ تنفيذ 388.35 ألف وحدة بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 98.4 مليار جنيه.



وتمثلت أهم الإنجازات المنفذة فى ذلك الإطار فى توفير 414 وحدة للإسكان الاجتماعى، كما تم الانتهاء من نحو 165.958 ألف وحدة فى مشروع المناطق غير الآمنة، بإجمالى تكلفة بلغت 41 مليار جنيه، ذلك إلى جانب الانتهاء من 41.4 ألف وحدة فى مشروعات دار مصر، ونحو 2.232 ألف وحدة فى مشروع سكن مصر، ونحو 4.032 ألف وحده فى مشروع جنة.



كما تم تنفيذ نحو 1121 مشروعا فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، بإجمالى استثمارات منفذة بلغت نحو 78302 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ 668 مشروعا بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 110911 مليون جنيه، وتتمثل أهم الإنجازات المنفذة فى ذلك الإطار فى تنفيذ 118 محطة تنقية مياه سطحية، و58 مشروعا لمد وتحسين شبكات مياه الشرب بالمدن والقرى، ونحو 63 محطة معالجة مياه جوفية، ونحو 15 محطة تحلية مياه البحر، ونحو 595 مشروعا للصرف الصحى، و115 محطة معالجة ثنائية، ونحو 148 مشروعا لمد وتحسين خدمات الصرف الصحى، كما تم الانتهاء من تنفيذ 6 محطات معالجة ثلاثية.



كما تم أيضا تنفيذ 108 مشروعات لمدن الجيل الرابع، بهدف تخفيف الضغط على المدن القديمة، والمساهمة فى توفير المسكن المناسب لمختلف فئات المجتمع، وجارٍ تنفيذ 180 مشروعا آخر، ومن أهم تلك الإنجازات تنفيذ 20 مدينة جديدة من أبرزها العاصمة الإدارية، وجار التخطيط للبدء فى تنفيذ 10 مدن أخرى.