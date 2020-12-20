سوسن بدر تشارك جمهورها بصورة جديدة على "إنستجرام" برفقة وفاء صادق

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 06:04 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة سوسن بدر جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 



وظهرت سوسن بالصورة برفقة الفنانة وفاء صادق وعلقت على الصورة وكتبت : صاحبتي الأنتيخ. 



ولاقت الصور إعجاب الكثير من محبيها وتباينت التعليقات أبرزها :" قمرين".


يشار أن سوسن بدر تشارك حالياً في مسلسل "في يوم وليلة"،من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، مكون من 35 حلقة، وهو من إنتاج سينرجي، وهو بطولة أحمد رزق، آيتن عامر، محمد جمعة، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، محمد مهران، ولاء الشريف، داليا مصطفى، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج سينرجى.

وفى سياق آخر يعرض للفنانة سوسن بدر حاليًا مسلسل "خيط حرير"، وهو بطولة مي عز الدين، محمود عبد المغني، نيكولا معوض، مي سليم، هنادي مهنا، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر.

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