فيديو يكشف معاناة المواطن التركي بسبب سوء أدارة أردوغان

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
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 تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى تركيا مقاطع فيديو تكشف بحث مواطن تركى داخل صناديق القمامة بمدينة عمرانية فى إسطنبول على طعام يسد به جوعه، حيث أصبحت صناديق القمامة الملجأ الوحيد للكثيرين لإنقاذ بطونهم من أنياب الجوع.

 

 

 

جاءت اللقطات لتعكس عدم صحة تصريحات وزيرة العمل والخدمات الاجتماعية التركية زهرة سلجوق، حينما قالت: الفقر لم يعد مشكلة تواجه تركيا، حسبما ذكر موقع تركيا الآن.

 

 

 

وزعمت وزير الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية في تركيا، في وقت سابق، أن الدولة نجحت في القضاء على الفقر في البلاد، خاصة الفقر المدقع، ما أثار عاصفة ضدها فى الصحافة التركية المعارضة التى أكدت أن تصريحات الوزيرة مناقضة للواقع الذى يعيشه ملايين الأتراك فى ظل تداعيات تفشى وباء كورونا على الاقتصاد التركى الذى يعانى حالة غير مسبوقة من الانهيار

 

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