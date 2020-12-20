باتشيكو لا يُمانع من رحيل مدافع الزمالك في الميركاتو الشتوي

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:59 م
بوابة الفجر
محمد سامي
Advertisements
ابدي المدرب البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، موافقته على رحيل مدافع الفريق محمد عبدالسلام، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


وطلب محمد عبدالسلام من إدارة نادي الزمالك، الرحيل علي سبيل الإعارة خلال فترة الميركاتو الشتوي القادم، من أجل المشاركة بصفة مستمرة.


ويُعد محمد عبدالسلام في الترتيب الأخير من حيث الأولوية في المشاركة مع الزمالك، حيث لا يشارك إلا نادرًا.
ويريد صاحب الـ 23 عامًا الرحيل عن الفريق بحثًا عن المشاركة بإستمرار، خاصة وأنه ضمن قائمة منتخب مصر الأولمبي، ومن الصعب أن يشارك مع المنتخب القومي في أولمبياد طوكيو، في حال استمر على عدم مشاركته مع الزمالك.


وقدم عبدالسلام مردود جيد مع منتخب مصر الأولمبي في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التي اقيمت في مصر في نوفمبر 2019، وتوجت بها الفراعنه، وتأهلت علي أثرها إلي أولمبياد طوكيو 2021.

أخبار تهمك

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يحدد مواصفات مهاجم الأهلي القادم

منذ ساعتين و 15 دقيقة

نجم الأهلي يغيب عن مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يحسم مصيره مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

خاص - آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع التوجولي لابا كودجو

منذ ساعة و 6 دقيقة

ليفربول يحدد أولى صفقاته القادمة

منذ 14 دقيقة

بعد إصابة ثلاثي الأهلي بفيروس كورونا.. الجهاز الفني يضم 3 لاعبين لرحلة النيجر

منذ حوالي 4 ساعات

عبد الحليم علي يكشف لـ"الفجر الرياضي" قرار باتشيكو بشأن رحيل مصطفى محمد والتجديد لساسي

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ حوالي 4 ساعات

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ يوم

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

منذ 43 دقيقة

الأهلي يحسم موقفه من ضم نجم العين الإماراتي

منذ حوالي 4 ساعات

أرتيتا يطلب ضم نجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

05:30 م

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

02:27 م

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

03:31 م

خاص - آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع التوجولي لابا كودجو

05:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز