ليفربول يحدد أولى صفقاته القادمة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي يخطط للتعاقد مع أحد نجوم الدوري برتغالي في مركز خط الدفاع.


وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن ليفربول يسعى بقوة للتعاقد مع البرتغالي نونو مينديز نجم دفاع سبورتنج لشبونة في الموسم الحالي.


ونوهت الصحيفة البريطانية أن مينديز يعتبر من أبرز النجوم الشباب في أوروبا حاليًا، حيث تسعى أندية ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بالإضافة إلى ليفربول الإنجليزيين للتعاقد معه في الفترة المقبلة.


وأكدت الصحيفة البريطانية أن مفاوضات ليفربول تعتبر الأكثر جدية، حيث قدم مسئولو الريدز عرضًا تبلغ قيمته 22 مليون يورو لكنه قوبل بالرفض.


وألمحت الصحيفة البريطانية أن مينديز يمتلك شرط جزائي في عقده تبلغ قيمته 45 مليون يورو ويرى ناديه البرتغالي أن هذا الرقم ليس كافيًا لمنع رحيله عن لشبونة.


وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن النادي البرتغالي يسعى مؤخرًا لإقناع مينديز بالتوقيع على عقد جديد مع رفع قيمة الشرط الجزائي إلى 70 مليون يورو.


وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ليفربول يعاني على مستوى الدفاع في الموسم الحالي بسبب تعرض الثنائي فيرجيل فان دايك وجو جوميز لإصابات خطيرة.

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