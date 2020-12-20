خالد أنور يحتفل بتكريمه من دير جيست كأفضل ممثل شاب لعام 2020







ونشر خالد صورة له أثناء تكريمه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعلق قائلاً:" جائزة أفضل ممثل شاب من دير جيست.. شكراً إدارة المهرجان ويارب ديما عند حسن ظنكم.





يذكر أن خالد انور شارك في بطولة مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا وجومانا مراد وحلا شيحة وخالد سرحان وعبيرثص صبري والكثير من الفنانين ويعد المسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.





تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.



احتفل الفنان خالد أنور، مجموعة بتكريمه من دير جيست كأفضل شاب عن دوره في مسلسل "خيانة عهد".