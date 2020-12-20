عبد الله السعيد يقود قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد الليبي

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:54 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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اختار الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز ٢٠ لاعبا للسفر إلى الإسكندرية لمواجهة نادي الاتحاد الليبي في ذهاب دور ال٣٢ الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

ويسافر فريق بيراميدز في العاشرة من صباح الاثنين إلى الإسكندرية على أن يخوض مرانه الأخير في السادسة والنصف مساء باستاد الإسكندرية، الذي يحتضن المباراة المقرر لها الخامسة من مساء الثلاثاء.

 

وضمت القائمة المختارة:

 

 

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

 

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد أيمن منصور - ولفريد كانون

 

خط الوسط: أحمد توفيق - محمد فتحي - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - عمر جابر - إسلام عيسى - محمود حمادة - رمضان صبحي - إيريك تراوري

 

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس - جون أنطوي

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