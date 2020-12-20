وزير الرياضة يشهد الندوة التثقيفية الأولى لمبادرة "مصر بلا غرقى" بشرم الشيخ

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:48 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
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شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الندوة التثقيفية الاولى لمبادرة مصر بلا غرقي، والتي تنفذها الادارة المركزية للتنمية الرياضية برئاسة الدكتورة سونيا عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والانقاذ، وذلك بحضور كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، و الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربى للغوص والانقاذ ...
و العديد من قيادات وزارة الشباب والرياضة ومحافظة جنوب سيناء ومندوبى المحافظات الحدودية وعدد من تلاميذ المدارس بمدينة شرم الشيخ .

وخلال كلمته قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن مبادرة مصر بلا غرقى أخذت اهتمام كبير جدا من القيادة السياسية بمصر وبتوجيه رئاسي بان يشارك كافة القيادات التنفيذيه بالدوله لمنع هذه الظاهرة على سواحل البحر المتوسط والبحر الاحمر .

أوضح صبحى أن المبادرة تستهدف توعية وتأهيل المنقذين العاملين بالشواطىء المختلفة وكافه المسطحات المائية والتأكد على توافر المعدات اللازمة لتأمين الشواطىء والمسطحات المائية والتوسع فى تنظيم الندوات والمؤتمرات لتوعية المواطن وتعليمه مهارات الإنقاذ الاساسية فى مختلف المحافظات.

وأكد وزير الشباب والرياضة على تكاتف الجميع والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل تنفيذ وتحقيق أهداف المبادرة وبما يضمن لها استدامة العمل .

ومن جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لوزير الرياضة على دعمه الكبير لهذا المحفل الرياضي الكبير، بحضور ومشاركة عدد كبير من الرياضيين بالمحافظات الحدودية، والتي اصبحت لها عظيم الاثر في نفوس كافة المشاركين، مؤكداً على نجاح أولمبياد المحافظات الحدودية في ترسيخ فكر وثقافة الممارسة الرياضية.

ومن جانبه وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة لاختيار شرم الشيخ مدينة السلام، فى هذا التجمع الرياضي الكبير ، مطالبا بأن يكون هناك تجمعات لتبادل الخبرات .


وشدد فودة على اهمية مبادرة مصر بلا غرقى من خلال وجود شواطى بجنوب سيناء بمقدار 600 كيلو شواطئ تتبع محافظة جنوب سيناء، لافتا إلى أنه سيتم التعاون مع وزارة الشباب والرياضة بشكل كبير والاتحاد المصري للغوص والانقاذ من اجل نشر اهداف هذه المبادرة والاهتمام بها.

وفي السياق نفسه قال الكابتن سامح الشاذلى رئيس الاتحادين المصرى والعربى للغوص والإنقاذ، وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولى للغوص، أن بعض كليات التربية الرياضية، يوجد فيها مادة "الانقاذ" وأصبحت مادة تخصص مطالبا بتعميمها في كل الكليات، وضرورة تنظيم ندوات تثقيفية فى الكليات النظرية.

وطالب الشاذلى بتكثيف الدورات التدريبية فى الاندية ومراكز الشباب، لتصبح مصر بلا غرقى خلال عامين وتوجه بالشكر لمعالي وزير الشباب والرياضة على اهتمامه بالمبادره وكافه انشطه الاتحاد .

كما عرض الدكتور حازم الروبي منسق عام المبادرة الخطة الزمنية للمبادرة وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية منذ انطلاق المبادرة.

و عرض الدكتور محمد عبدالجواد مدير هيئة الإسعاف بجنوب سيناء الخطوات الأساسية للانعاش القلبي الرئوي لحالات الغرقى .

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