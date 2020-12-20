ارتفاع الصادرات.. كيف تغلبت الزراعة المصرية على تداعيات كورونا؟

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:46 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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تهتم الدولة المصرية بالقطاع الزراعى، باعتباره أحد أهم القطاعات المصرية، التى حفظ لمصر أمنها الغذائى، وتساهم فى جلب العملة الصعبة، نظير صادرات مصر الزراعية لمختلف الدول.

وعلى الرغم من تأثر حركة التجارة الدولية بسبب جائحة كورونا، تغلب القطاع الزراعى على تلك الجائحة، وارتفعت صادرات مصر الزراعية إلى نحو 4.9 مليون طن.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر"، كيف تغلب قطاع الزراعة المصرى، على تداعيات جائحة كورونا:

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى حوالى 4.9 مليون طن حتى الآن، رغم ظروف تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وتأثر حركة والنقل التجارة العالمية.

وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، والبطاطس، والبصل، والبنجر، والرمان، والعنب، والبطاطا، والمانجو، والثوم، والفراولة، والفاصوليا، والجوافة، والفلفل، على النحو التالى:

- بلغ إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح مليونا، و465 ألفا، و880 طنا.

- بلغ إجمالى الصادرات الزراعية من البطاطس 679 ألفا، و613 طنا، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح.

- بلغ إجمالى الصادرات الزراعية من البصل 421 ألفا، و152 طنا، محتلا المركز الثالث فى الصادرات الزراعية المصرية.

- بلغ إجمالى الصادرات الزراعية من البنجر 344 ألفا، و970 طنا، محتلا المركز الرابع.

- بلغ إجمالى الصادرات الزراعية من العنب 139 ألفا، و59 طنا، فى المركز الخامس.

- بلغ إجمالى الصادرات الزراعية من الرمان 98 ألفا، و185 طنا، فى المركز السادس.

- بلغ إجمالى الصادرات الزراعية من البطاطا 90 ألفا، و21 طنا، فى المركز السابع.

- بلغ إجمالى الصادرات الزراعية من المانجو 50 ألفا و590 طنا، فى المركز الثامن.

- بلغ إجمالى الصادرات الزراعية من الثوم 35 ألفا، و235 طنا، فى المركز التاسع.

- بلغ إجمالى الصادرات الزراعية من الفراولة 26 ألفا، و474 طنا، فى المركز العاشر.

- بلغ إجمالى الصادرات الزراعية من الفاصوليا 23 ألفا، و172 طنا، فى المركز الحادى عشر.

- بلغ إجمالى الصادرات الزراعية من الجوافة 8535 طنا، فى المركز الثانى عشر.

- بلغ إجمالى الصادرات الزراعية من الفلفل، 4395 طنا، فى المركز الثالث عشر والأخير.

ومنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم مصر، حقق القطاع الزراعى طفرة واضحة، إذ انعكست الجهود التنموية بشكل إيجابى على قطاع الزراعة، مما ساعد على تحقيق النهضة الزراعية.

وجاء مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، ومشروعات الصوب الزراعية الكبرى، ومشروع المليون رأس ماشية، وإحياء مشروع البتلو، والمشروعات الكبرى التى تحققت فى مجال تنمية الثروة السمكية لسد الفجوة الغذائية وتقديم أشكال الدعم للفلاح فى طليعة الإنجازات.

وخلال هذه الفترة تم تنفيذ 224 مشروعا، بإجمالى استثمارات بلغت 17000.1 مليون جنيه.

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