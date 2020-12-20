محافظ الدقهلية يشهد تدشن أول أعمال فريق الموهوبين بمحافظة الدقهلية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:46 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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شارك الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بالحضور الاحتفالية التى اقامتها المحافظة لتدشين اول اعمال فريق الموهوبين بمحافظة الدقهلية بديوان عام المحافظة. 

حضر الإحتفال هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية،و اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة.

وأقيم الحفل تحت عنوان " الفن رسالة" اخرجه تامر عبد الناصر، كما تضمن الحفل الاحتفاء بفريق " بصمة" الذى نفذ رسومات وجدريات على جدران المشاية اسفل كوبرى المدير وكذا ترميم ورسم بعض الحوائط بمبنى ديوان عام المحافظة. 

وتم خلال الحفل تقديم عرض مسرحى واوبريت غنائى عن "الشهيد" وعرض بعض الفقرات الفنية لافراد فريق الموهوبين من ابناء الدقهلية.

وأشاد محافظ الدقهلية بأعضاء فريق الموهوبين مؤكدا ان الدقهلية دائما هى محافظة المبدعين وقد انجبت لمصر والعالم العديد عن الاعلام فى كافة مجالات الحياة والذين كان لهم دورهم البارز فى اثراء الفكر والابداع والفن وايضا العلم والطب.

وأكد مختار علي ان المحافظة بكافة اجهزتها تقف دائما الى جوار ابنائها الموهوبين لتقديم كافة اوجه الدعم والرعاية لهم، وأن الاحتفالية تأتي فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببناء الانسان وتقديم الدعم للموهوبين والمتميزين بالمحافظات المصرية.
محافظ الدقهلية يشهد تدشن أول أعمال فريق الموهوبين بمحافظة الدقهلية
محافظ الدقهلية يشهد تدشن أول أعمال فريق الموهوبين بمحافظة الدقهلية
محافظ الدقهلية يشهد تدشن أول أعمال فريق الموهوبين بمحافظة الدقهلية
محافظ الدقهلية يشهد تدشن أول أعمال فريق الموهوبين بمحافظة الدقهلية
محافظ الدقهلية يشهد تدشن أول أعمال فريق الموهوبين بمحافظة الدقهلية
محافظ الدقهلية يشهد تدشن أول أعمال فريق الموهوبين بمحافظة الدقهلية
محافظ الدقهلية يشهد تدشن أول أعمال فريق الموهوبين بمحافظة الدقهلية
محافظ الدقهلية يشهد تدشن أول أعمال فريق الموهوبين بمحافظة الدقهلية
محافظ الدقهلية يشهد تدشن أول أعمال فريق الموهوبين بمحافظة الدقهلية
محافظ الدقهلية يشهد تدشن أول أعمال فريق الموهوبين بمحافظة الدقهلية

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