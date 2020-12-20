سلطنة عمان تبدأ خفض دعم المرافق في يناير

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:59 م
بوابة الفجر
Advertisements
قالت الحكومة العمانية اليوم الأحد إن السلطنة ستبدأ في إصلاح نظام الدعم باهظ التكلفة في يناير كانون الثاني بحيث يصبح التركيز على دعم المياه والكهرباء للفئات الأكثر فقرا.

تهدف الخطة، إلى جانب قوانين العمل والخصخصة والضرائب الجديدة، لخفض العجز المالي المتنامي الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى عشرة بالمئة من الناتج الاقتصادي هذا العام.

تراكمت ديون سلطنة عمان في السنوات القليلة الماضية وهي حاصلة  على تصنيف عالي المخاطر من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية.

وقالت الحكومة إن نظام الدعم الجديد للكهرباء والمياه سيستبعد الأُسر التي يزيد دخلها على 1250 ريالا (3260 دولارا) شهريا.

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة أن الأُسر التي يقل دخلها عن 500 ريال ستظل تتلقي دعما حكوميا في فواتير المرافق. وبالنسبة للفئات الأخرى، سيعتمد الدعم على عدد أعضاء الأسرة.

تبدأ الخطة الجديدة في يناير كانون الثاني وعلى العمانيين المستحقين للدعم البدء في تقديم الطلبات من الأحد.

ولم يتضح ما إذا كان المقيمون الأجانب سيستفيدون من النظام الجديد.

بدأت عُمان أيضا محادثات مبدئية مع بعض الدول الخليجية للحصول على دعم مالي.

وضغطت أسعار النفط المنخفضة والتباطؤ الاقتصادي نتيجة تفشي فيروس كورونا على مالية عُمان، وهي منتج صغير نسبيا للطاقة.

وأجرى حاكم البلاد الجديد السلطان هيثم بن طارق آل سعيد تغييرات في الحكومة وكيانات الدولة، وأقر في أكتوبر تشرين الأول تطبيق ضريبة القيمة المضافة من أبريل نيسان القادم لدعم الإيرادات العامة.

أخبار تهمك

بعد إصابة ثلاثي الأهلي بفيروس كورونا.. الجهاز الفني يضم 3 لاعبين لرحلة النيجر

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يغيب عن مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

عبد الحليم علي يكشف لـ"الفجر الرياضي" قرار باتشيكو بشأن رحيل مصطفى محمد والتجديد لساسي

منذ ساعة و 24 دقيقة

ليفربول يحدد أولى صفقاته القادمة

منذ 12 دقيقة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ يوم

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

منذ 41 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الأهلي يحسم موقفه من ضم نجم العين الإماراتي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحدد مواصفات مهاجم الأهلي القادم

منذ ساعتين و 13 دقيقة

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 22 ساعة

باتشيكو يحسم مصيره مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

أرتيتا يطلب ضم نجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 18 ساعة

خاص - آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع التوجولي لابا كودجو

منذ ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

05:30 م

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

02:27 م

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

03:31 م

خاص - آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع التوجولي لابا كودجو

05:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز