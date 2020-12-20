



اضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين عبر بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر tamwin… تابع معنا خطوة بخطوة





اضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين من خلال موقعنا اليوم سوف نستعرض معنا خطوات اضافة المواليد الجدد للاستفادة من مقررات التموين بشكل شهري وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد خلال تلك الفترة، والجدير بالذكر أن وزارة التموين كانت قد منحت فرصة سابقة للمواطنين لإضافة المواليد الجدد وفقا لمعايير وشروط وفيما يلي سوف نتناول كافة التفاصيل الخاصة بتلك الموضوع وسنوضح بشكل كامل الفئات المستفيدة من الإضافة بجانب توضيح الضوابط والمعايير المطلوب توافره فضلا عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.





اضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين

تسعى الحكومة المصرية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وخاصة عقب الظروف الاقتصادية التي يعاني منها المواطنين في جميع أنحاء البلاد، ومن خلال عدد من القرارات التي يتم إصدارها من قبل الوزراء تم فتح باب استقبال طلبات المواطنين لإضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، وذلك في إطار عدد من الخطوات وضوابط محددة حتى يستفاد أكبر عدد من المواطنين ويحصلون على السلع والمقررات التموينية بشكل منتظم، والجدير بالذكر أن الدعم التمويني يستفاد منه ما يتجاوز ال40 مليون مواطن شهرياً، ولضمان استفادة الفئات المستحقة فقط للدعم تم اتخاذ خطوات حاسمة نتج عنها استبعاد فئات من المواطنين غير المستحقين للدعم.





المواليد الجدد

من خلال تصريح صحفي له، صرح وزير التموين والتجارة الداخلية أنه قد تقرر بالفعل فتح باب طلبات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين وذلك وفقاً لشروط ومعايير محددة يجب توافرها.





هذا وقد أكد المصيلحي على أن هناك خطوات يتوجب على المواطن الراغب في اضافة مولد جديد للبطاقات التموينية وفيما يلي سوف نوضح لكم أعزاءنا المتابعين تلك الخطوات وفقاً لما تم وضعه من ضوابط وآليات .





الخطوات الصحيحة لإضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين

بعد إصدار قرار موافقة مجلس الوزراء المصري بالموافقة على فتح باب تلقي الطلبات فيما يخص إضافة فرد جديد إلى الأسرة للاستفادة من الدعم التمويني، يمكن الآن إضافة المولد الجديد من خلال البوابة الرقمية الحكومية أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية “دعم مصر”، وذلك باتباع الخطوات التالية:





- الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التموين والتجارة الداخلية ( اضغط هنا ).

- كتابة اسم صاحب بطاقة التموين.

- توضيح المحافظة التابع لها.

- كتابة الرقم القومي ورقم بطاقة التموين.

- الضغط على تسجيل.





وبذلك تكون قد انتهت من الخطوات المطلوبة والصحيحة لإضافة فرد جديد لبطاقات التموين عن طريق الرابط الرسمي لموقع دعم مصر وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك وفقاً لما تم توضيحه من قبل نواب الحكومة المصرية فيما اتخذه من إجراءات خاصة ب فئات المستفيدين من الدعم فضلاً عما قامت به من مجهودات للقيام بحذف واستبعاد الأشخاص غير مستحقين للدعم وذلك عقب أن تم تحديد فئات معينة للاستبعاد منذ العام الماضي.





والجدير بالذكر أن الموقع الرسمي لوزارة التموين يقدم خدمات كثيرة للمواطنين، بجانب الدعم التمويني الذي يستفاد منه أكثر من 40 مليون مواطن مصري، ومن أهم وأبرز تلك الخدمات هي تحديث بطاقات التموين، استخراج البطاقات التموينية بدل تالف، كما يمكن المواطن القيام بتحديث بياناته دون الذهاب إلى مكاتب التموين.وبذلك نكون قد قمنا بتوضيح خطوات هامة تخص العديد من المواطنين المصريين فيما يخص قرار مجلس الوزراء لإضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين.





بوابة مصر الرقمية

بعد السؤال الدائم من قبل الكثيرون تم بالفعل تفعيل قرار الدولة المصرية فيما بخص آليات الإضافة الخاصة للمواليد الجدد على بطاقات التموين وذلك لضمان وصول الدعم بشكل جيد وفقاً للمعايير وضوابط محددة تم مناقشاتها بشكل مستمر من مجلس الوزراء المصري وقام بتوجيه التنفيذ الفوري وزير التموين المصليحي.





ونشير أيضاً إلى أن الدولة المصرية تسعى دائماً لتقديم كافة الخدمات للمواطن المصري، وخاصة تبديل الخدمات الحكومية التقليدية إلى خدمات مميكنة وذلك فيظل التحول الرقمي بالتزامن مع التطور التكنولوجي وتحديث الخدمات التموينية، تم بالفعل اتاحة تقديم طلبات بدل الفاقد والتآلف والفصل الاجتماعي بالإضافة إلى خدمة إصدار بطاقة تموينية جديدة عبر الموقع الالكتروني دعم مصر أو البوابة الرقمية الحكومية.



