صدرت بالفعل منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة | تأكد الآن من وصول رسالة استحقاق دفعة العمالة الغير منتظمة ديسمبر الـ 500

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:31 م
العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة
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صدرت بالفعل منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة | تأكد الآن من وصول رسالة استحقاق دفعة العمالة الغير منتظمة ديسمبر الـ 500

منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة | يرغب المستفيدين في الاستعلام عن موعد صرف شهر ديسمبر من المنحة 500 التي أقرها الرئيس لهم، وخاصة أن صرف المرحلة الرابعة قد بدأ منذ الأسبوع الأول لشهر ديسمبر الحالي، وقد تم صرفها عبر مكاتب البريد والبنك الزراعي المصري، والبعض الآخر عن طريق بطاقة الصراف الآلي وقدر عدد المستفيدين منها بما يقارب مليونين عامل، وتعد منحة العمالة غير المنتظمة واحدة من المساعدات التي تقدمها الدولة لهؤلاء الفئة من العمال، ومن المعروف أن وزارة القوى العاملة هي الجهة المنوطة بصرفها إلى مستحقيها وفقاً لمعايير وضوابط محددة.

منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة
قرر السيد رئيس الجمهورية استمرار صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة نظرا للظروف القاسية التي تمر بها هذه الفئة، وتم تمديد صرفها لثلاثة شهور أخرى مجموعها ألف وخمسمائة جنيه، ولهذا السبب قامت وزارة القوى العاملة بتفعيل موقعها الإلكتروني كي يقوم كل مستفيد بتحديث بياناته تمهيدا لصرف الدفعات الجديدة من المنحة، ولقد تمت مراجعة كل تلك البيانات وتم إضافة ما يقرب من نصف مليون عامل آخر مستحق الحصول عليها.

وزارة القوى العاملة منحة ال 500 جنيه
ذكرت الوزارة أن آخر دفعة سوف تكون في شهر في فبراير المقبل ومن المنتظر أن ينتهي صرف الدفعة الحالية مع نهاية الشهر، وأما عن موعد صرف المنحة الدفعة الرابعة شهر ديسمبر 2020 يعرفه المستفيد عن طريق رسالة يم إرسالها إلى الهاتف المحمول ولا يوجد وسيلة أخرى غيرها كما تزعم بعض الشائعات.

خطوات الاستعلام عن العمالة غير المنتظمة
أتاحت وزارة القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة الاستعلام عن أسماء المقبولين في المنحة، وذلك من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت وذلك عن طريق بطاقة الرقم القومي، لأنها قامت برفع كشوف تحتوى على اسم كل عامل له الحق في الحصول على هذه المنحة، وهذا لرغبتها في استكمال إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالعمالة غير المنتظمة على موقعها متوفر بها كل المعلومات والمعلومات الخاصة بهم.

- يقوم العامل المستفيد أولا بالدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).
- ثم يقوم بالنقر على تبويب العاملة غير المنتظمة.
- وعليه أن يدخل رقم بطاقة الرقم القومي.
- وأخيرا يضغط على كلمة الاستعلام.
- سوف تظهر له نافذة بها كل المعلومات الخاصة بالمنحة وإذا كان من المستحقين أم لا.

صدرت بالفعل منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة | تأكد الآن من وصول رسالة استحقاق دفعة العمالة الغير منتظمة ديسمبر الـ 500

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