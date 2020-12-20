شيفيلد يتعادل أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

تعادل فريق شيفيلد يونايتد أمام مضيفه برايتون بنتيجة 1 / 1 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال الموسم الحالي في المرحلة الرابعة عشر للمسابقة.





ظل شيفيلد قابعا في مؤخرة الترتيب برصيد نقطتين، علما بأنه الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي فوز في المسابقة هذا الموسم، فيما رفع برايتون رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس عشر.





اضطر شيفيلد للعب بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 41، عقب طرد لاعبه جون لوندسترام، لكنه تمكن من أخذ المبادرة وتسجيل هدف التقدم عن طريق جايدن بوجلا في الدقيقة 63.





عجز شيفيلد عن الاحتفاظ بتقدمه في الوقت القاتل، بعدما سجل داني ويلبيك هدف التعادل لبرايتون في الدقيقة 87، ليحصل كل فريق على نقطة التعادل.