موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي الشتوية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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كلف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جهازه المعاون بتجهيز تقرير شامل عن الصفقة المحتملة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

ووضع الجهاز الفني، الزامبي والتر بواليا مهاجم فريق الجونة، على رأس اهتماماته بعد تلقي ترشيحات من جانب لجنة التخطيط للحصول على توقيعه.

 

ومنح موسيماني، الجهاز المعاون الضوء الأخضر لبدء تحضير ملف كامل عن اللاعب، سواء أرقامه أو مشاركاته وأهدافه، خلال الموسم الماضي والجاري.

 

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني، طالب إدارة ناديه بضرورة حسن صفقة هجومية من العيار الثقيل، قبل انطلاق نهائيات كأس العالم للأندية.

 

ويعد بواليا، واحد من أبرز المهاجمين داخل الدوري المصري بالوقت الحالي، وكان قريب من صفوف الترجي التونسي، بالصيف المنتهي قبل أن يفضل البقاء بالنادي الساحلي.

 

ومن المنتظر أن يحسم المارد الأحمر، موقفه من التعاقد مع اللاعب بصورة نهائية، عقب الحصول على أمر المدير الفني، لتدعيم خطوطه.

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