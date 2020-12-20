



طريقة الاستعلام على منحة العاملة الغير منتظمة الدفعة الرابعة لشهر ديسمبر 2020 من خلال رابط وزارة القوى العاملة المصرية





الاستعلام عن منحة العاملة الغير منتظمة من أهم القضايا التي تزايد عليها البحث في الأيام الحالية حيث يبحث العديد من المواطنين المصريين على دعم مالي لهم عبر وزارة القوى العاملة المصرية فى تلك الظروف التي نمر بها فهناك الكثير من العمالة التي تركت عمالها بسبب الإجراءات الاحترازية لحماية الآخرين فقررت الحكومة المصرية صرف للعمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة وهي 500 جنية لشهر ديسمبر لعام 2020.





وأصبحت الأمور سهله عبر وزارة القوى العاملة المصرية فيتم تحديث بيانات المستفيدين منها أو الاستعلام عن منحة العاملة الغير منتظمة من خلال كتابة الرقم القومي للمستعلم فقط





رابط الاستعلام عن المنحة في مصر

- يتم الاستعلام عن منحة العاملة الغير منتظمة عن طريق الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة المصرية.

- يتم طلب أسماء المستفيدين من منحة العاملة الغير منتظمة الدفعة الرابعة بالضغط على خدمة الاستعلام.

- يلتزم المستعلم بكتابة الرقم القومي في المكان الصحيح لمعرفة نتيجة منحة العاملة الغير منتظمة.

- يظهر بعد ذلك آخر نتيجة عن منحة العاملة الغير منتظمة من خلال وزارة القوى العاملة المصرية.





شروط صرف منحة العاملة الغير منتظمة الدفعة الرابعة

- يجب تحديث كافة البيانات للمستفيدين منها لضمان صرفها حتى آخر شهر لعام 2020 م.

- منحة العاملة الغير منتظمة للمواطن المصري فقط لا يحق لأي جنسية أخرى التقديم فيها.

- يشترط التقديم بطريقة صحيحة مع وجود مصدقية في التسجيل لضمان وصول الدعم المالي لمن يستحق في المجتمع المصري.



