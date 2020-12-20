نتائج القبول في كلية الشرطة 2020.. رابط وخطوات الحصول على نتيجة القبول في أكاديمية الشرطة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:25 م
نتائج القبول في كلية الشرطة 2020
نتائج القبول في كلية الشرطة 2020
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نتائج القبول في كلية الشرطة 2020.. رابط وخطوات الحصول على نتيجة القبول في أكاديمية الشرطة

يمكن للمتقدمين في كلية الشرطة لعام 2020/2021 أن يستعلموا عن نتائج القبول في كلية الشرطة 2020 وذلك بعد أن قاموا بتأدية الاختبارات الخاصة بالالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية, تلك التي تُعد مصنعا لحماة الوطن, وذلك كان لمدة 4 شهور.

نتائج القبول في كلية الشرطة 2020
ظهرت نتائج القبول  بأكاديمية الشرطة الإشارة من قبل الموقع الإلكتروني الرسمي عن الخطوات التي يتبعها المتقدم لكي يستعلم عن النتائج المختصة بالاختبارات النهائية, والتي تتم من خلال الكتابة للرقم القومي للمتقدم, بجانب الملفات المختصة بالتقديم.

ويختار بعدها المتقدم أكاديمية الشرطة حيث يستعلم من خلال الرابط الذي يوجد بالتقرير ويدخل بشكل مباشر حتى إتمام الاستعلام من خلال الموقع الخاص بالكلية.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول بكلية الشرطة لعام 2020
يستعلم المتقدم عن نتائج القبول في كلية الشرطة 2020 من خلال الاتباع للخطوات الآتية:-

- الدخول إلى موقع أكاديمية الشرطة الرسمي (اضغط هنا).
- الإدخال بعد ذلك للرقم القومي الخاص بالمتقدم والذي يتكون من 14 رقما.
- وبعدها يُدخل الرقم الخاص بالملف الذي قدم به من أجل الأداء للاختبارات بالمكان المخصص لهذا.
- الضغط بعد ذلك على أيقونة إظهار النتيجة.

التقديم في كلية الشرطة 2020-2021
يُقال بأن باب التقديم بكلية الشرطة قد فُتح بشهر يوليو السابق, وقد قام بالتقديم في الاختبارات المختصة بتلك الكلية حوالي 50 ألف طالبا وطالبة, وقد اجتازوا الكثير من الاختبارات بمرورهم على المرحلة الخاصة بكشف الهيئة.

تلك المرحلة التي تشتمل على الكبار من قادة أكاديمية الشرطة؛ وذلك من أجل الاختيار للعناصر الأفضل من بين المتقدمين لكلية الشرطة هذه.

نتائج القبول في كلية الشرطة 2020.. رابط وخطوات الحصول على نتيجة القبول في أكاديمية الشرطة

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(بالاسماء) نتيجة قبول كلية الشرطة 2020 برقم الملف عبر موقع academy.moi اكاديمية الشرطة

(بالاسماء) نتيجة قبول كلية الشرطة 2020 برقم الملف عبر موقع academy.moi اكاديمية الشرطة

رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة للعام الدراسي 2020 - 2021

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