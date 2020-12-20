



الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي للحصول على 500 جنية من وزارة القوي العاملة





منحة العمالة الغير منتظمة | نقدم لكم متابعينا الكرام التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن الدفعة الرابعة من منحة العمالة الغير منتظمة، حيث أكدت مصادر مسؤلة بوزارة القوي العاملة علي الموعد الخاص بصرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة للمستحقين الذين توافرت فيهم شروط الاهلية وتم اختيارهم من قِبل الوزارة ، وسوف يتم العمل علي صرف المنحة للمستحقين خلال الاسبوع الجاري.





والآن يتسائل الكثير من المواطنين حول التعرف علي الخطوات التي يمكن لهم من خلالها الاستعلام عن المنحة للحصول علي 500 جنية المقدمة من وزارة القوي العاملة، هذا ومن خلال السطور القادمة سوف تتعرفون علي كيفية الاستعلام عن المنحة بخطوات سهلة وبسيطه.





رابط منحة العمالة الغير منتظمة

أطلقت وزارة القوي العاملة رابط يمكن من خلاله لكافة المستفادين من منحة العمالة الغير منتظمة الاستعلام عن المنحة الخاصة بهم بالرقم القومي لمعرفة موعد ومكان صرف المنحة، وذلك للتوجة الى مكاتب البريد لتحصيل 500 جنية في الموعد المحدد، حيث يمكن الاستعلام عن المنحة من خلال الضغط هنا للتوجة الى موقع وزارة القوي العاملة المخصص للإستعلام عن المنحة واتباع الخطوات التى سنذكرها لكم خلال السطور القادمة للإستعلام عن المنحة.





الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

- يتم الدخول الى موقع وزارة القوي العاملة ( يتم الدخول الى موقع وزارة القوي العاملة ( اضغط هنا ).

- يتم الدخول الى القسم الخاص بالاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة.

- يتم كتابة الرقم القومي الخاص بالمستفيد في المكان المخصص لذلك بشكل صحيح.

- يتم الضغط عل كلمة استعلم لإظهار التفاصيل الخاصة بالمنحة.



