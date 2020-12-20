خاص - آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع التوجولي لابا كودجو

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن آخر التطورات بشأن المفاوضات مع التوجولي لابا كودجو مهاجم العين الإماراتي.





وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، أن كودجو بالفعل موجود في الصورة وضمن الأسماء المرشحة للتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم هجوم الفريق".





وأضاف، أن الأهلي لم يتفاوض مع العين بصفة رسمية لضم كودجو بسبب سيرينو مهاجم صن دوانز، مؤكدا أن الأخير هو المطلب الأول في الأهلي في الميركاتو الشتوي القادم".





وأكد خلال تصريحاته، أن الأهلي لن يضم سوا صفقة وحيدة في يناير وهي لتدعيم هجوم الفريق، وسيتم حسمها خلال الأيام القليلة المقبلة للمشاركة مع الفريق في مونديال الأندية المقرر إقامته مطلع فبراير القادم.





وغادرت بعثة الأهلي منذ قليل إلى النيجر لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا والحدد لها الأربعاء القادم.



