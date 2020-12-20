صور.. فعاليات نادي سينما الشباب بالاسكندرية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:08 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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عرض نادي "سينما الشباب" بالاسكندرية الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي"، 5 افلام روائية قصيرة مساء امس السبت بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية.



حيث تم خلال الفاعلية عرض افلام "شغف حي" اخراج امير سعيد وفيلم " كسوف" اخراج مينا يونان و  فيلم "صورة" اخراج محمد شريف وفيلم "وظيفة " اخراج محمد شريف واخيرا  فيلم "بارافان" اخراج فاطمة فيض الله.



وعقب عرض الأفلام اقيمت ندوة ادارها كلا من الناقد السينمائى "إسلام أحمد علي" و الناقدة السينمائية "شاهندة محمد علي" حيث تمت مناقشة الافلام مع الجمهور.


جدير بالذكر أن نادي "سينما الشباب" بالإسكندرية يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، وتقام فعالياته باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.

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