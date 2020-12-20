ضربة موجعة لباريس سان جيرمان في مواجهة ليل

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:05 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي أعلن عن قائمة فريقه لمباراة ليل المقرر لها مساء اليوم الأحد في الجولة السادسة عشر من الدوري الفرنسي.


وأشارت وسائل الإعلام إلى أن باريس سان جيرمان يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 31 نقطة.


وأفادت وسائل الإعلام بأن اختيارات توخيل شهدت غياب كلا من: خوان بيرنات وعبدو ديالو وماورو إيكاردي ونيمار دا سيلفا ودانيلو بيريرا وبابلو سارابيا.


وجاءت قائمة باريس للمباراة، كالتالي:- باكر وداجبا ودي ماريا ودراكسلر وفاديجا وفلورينزي وجايا وأندير هيريرا وكين وكيرير وكيمبيمبي وكورزاوا ولوتيليه وريكو وماركينيوس ومبابي ونافاس وباريديس وبيمبيلي ورافينيا ورويز وفيراتي.

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