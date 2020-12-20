بيراميدز يؤدي مرانه الأخير بالإسكندرية قبل مواجهة الاتحاد الليبي
الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:04 م
علي نبوي
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كشف هاني سعيد
المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن أن فريق الكرة سيخوض مرانا أخيرا بمدينة الإسكندرية
استعدادا لمواجهة الاتحاد الليبي في لقاء ذهاب دور ال٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية
الأفريقية.
أوضح المدير الرياضي
أن الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا قرر السفر صباح الاثنين المقبل
إلى مدينة الإسكندرية، على أن يخوض مرانا أخيرا في السادسة والنصف مساء على استاد الإسكندرية
الذي يستضيف المباراة.
ويحل بيراميدز
ضيفا على فريق الاتحاد الليبي في الخامسة من مساء الثلاثاء المقبل على استاد الإسكندرية
في ذهاب البطولة القارية التي حصل وصيفا في نسختها السابقة مع أول مشاركة في تاريخه.