تكريم رشا السيد بفعاليات العرس الخليجي الثاني 2020

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:03 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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شاركت الفنانة الإماراتية رشا السيد في فعاليات العرس الخليجي الثاني 2020، وتم تكريمها لجهودها المبذولة فيه من قبل الشيخ حميد بن خالد القاسمي تحت شعار "خليجنا واحد".


ويعد هذا العرس الخليجي الاحتفال بالعيد الوطني الذي ربط بين العيد الوطني الإماراتي برعاية الشيخ حميد بن خالد القاسمي والعيد الوطني البحريني ومثلتها الشيخه نوره ال خليفة والعيد الوطني العماني بحضور والعديد من الفنانين و قناصل وسفراء الدول المتواجدين داخل الدولة.


وأعربت رشا السيد عن سعادتها بالتكريم ووصفت اليوم بانه كان ملىء بالفرحة بتواجدنا كلنا كخليج واحد وفرحة واحدة بعد غياب طويل وقدمت الشكر لكل القائمين على هذا اليوم.


وشاركت رشا السيد في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل «اتجاه خاطئ»، والذي يعد عمل فنتازيا يجمع بين الإثارة والتراجيديا في قالب واحد يتم طرحه بطريقه جديدة، ولاقى المسلسل نجاح قوى ومردود إيجابي لدى الجمهور لما يحمل من تشويق وغموض للمشاهد، نظرا لقصته التي تجسد طبيبة نفسية مغرمة بزوجها وتحاول معالجة إمرأه ترغب في الزواج منه، وتجسد «رشا» دور سكرتيرة رجل الأعمال التي تحاول تنبيه بطل المسلسل من المرأة التي ترغب في الزواج منه.

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