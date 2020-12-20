فوز مشيرف وتعادل كفر الباجور وخسارة كمشيش في دوري مراكز الشباب بالمنوفية

* كما يقام غداً الإثنين 5 مباريات على النحو التالي :



أقيم اليوم الأحد خمسة مباريات في الجولة الثانية، من منافسات الدور الثاني، لبطولة دوري مراكز الشباب بالمنوفية.وأسفرت نتائج اليوم عن فوز مشيرف على منوف بهدفين دون رد، وتغلب جزي على مسجد الخضر بأربعة أهداف مقابل هدفين.وتعادل كفر الباجور مع سبك الضحاك بهدف لكل منهما، وخسر كمشيش على ملعب تلا من كفر عشما بثلاثية دون مقابل.1- أبو نشابة مع سنتريس س 12 : أمين خالد ومرسي ماجد ومحمد مصطفى.2- سبك الأحد مع أشمون س 12 : أحمد ماجد وعبد المطلب علي ومحمد عاطف.3- بركة السبع مع أبنهس س 11 : ماجد مرسي وأحمد نبيل ومحمد عريشة4- الروضة مع الدبايبة س 1 : أحمد نبيل وماجد مرسي ومحمد عريشة5- اصطباري مع بيجيرم س 12 : سعيد جمعه وأحمد جمال وطارق الشهدي.