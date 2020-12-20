نتائج مباريات دوري مراكز الشباب في السويس



واسفرت نتائج المباريات كالتالي: فوز مركز شباب المدينة على مركز شباب المثلث بنتيجة 5 - 1، ليواصل ابناء المدينة نتأجهم القويه والاقتراب من المركز الأول، اما شباب المثلث بعيد عن المنافسة هذا الموسم.

كما انتهت مباراة مركز شباب قرية عامر مع مركز شباب الرائد بالتعادل السلبي بدون أهداف، وفاز مركز فريق الحرية على مركز شباب الشلوفة بنتيجة 2 - 1.



ترتيب المجموعة بعد الاسبوع السابع :

1- القرية 17 نقطة 2- الحرية 17 نقطة

3- المدينة 15 نقاط

4-المثلث 6 نقاط

5-الحرية 6 نقاط

6- الشلوفة بدون رصيد واسفرت نتائج المباريات كالتالي: فوز مركز شباب المدينة على مركز شباب المثلث بنتيجة 5

شهد اليوم الأحد ، إقامة 3 مباريات في الاسبوع السابع بالمجموعة الأولي من دوري مراكز الشباب محافظة السويس، حيث واجه مركز شباب القرية نظيره الرائد، بينما استضاف مركز شباب المدينة نظيره مركز شباب المثلث ، واجه الشلوفة ، فريق الحرية.