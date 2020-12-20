نتائج مباريات دوري مراكز الشباب في السويس

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:56 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
Advertisements
شهد اليوم الأحد ، إقامة 3 مباريات في الاسبوع السابع بالمجموعة الأولي من دوري مراكز الشباب محافظة السويس، حيث واجه مركز شباب القرية نظيره الرائد، بينما استضاف مركز شباب المدينة نظيره مركز شباب المثلث ، واجه الشلوفة ، فريق الحرية.

واسفرت نتائج المباريات كالتالي: فوز مركز شباب المدينة على مركز شباب المثلث بنتيجة 5 - 1، ليواصل ابناء المدينة نتأجهم القويه والاقتراب من المركز الأول، اما شباب المثلث بعيد عن المنافسة هذا الموسم.

كما انتهت مباراة مركز شباب قرية عامر مع مركز شباب الرائد بالتعادل السلبي بدون أهداف، وفاز مركز فريق الحرية على مركز شباب الشلوفة بنتيجة 2 - 1.


ترتيب المجموعة بعد الاسبوع السابع :

1- القرية 17 نقطة
2- الحرية 17 نقطة
3- المدينة 15 نقاط
4-المثلث 6 نقاط
5-الحرية 6 نقاط
6- الشلوفة بدون رصيد

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ حوالي 3 ساعات

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ يوم

الأهلي يحسم موقفه من ضم نجم العين الإماراتي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يغيب عن مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

عبد الحليم علي يكشف لـ"الفجر الرياضي" قرار باتشيكو بشأن رحيل مصطفى محمد والتجديد لساسي

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يحدد مواصفات مهاجم الأهلي القادم

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 18 ساعة

باتشيكو يحسم مصيره مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أرتيتا يطلب ضم نجم ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

خاص - آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع التوجولي لابا كودجو

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

بعد إصابة ثلاثي الأهلي بفيروس كورونا.. الجهاز الفني يضم 3 لاعبين لرحلة النيجر

منذ حوالي 3 ساعات

خطوة جديدة من الأهلي في ملف التعاقد مع المهاجم الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ ساعتين

الأهلي يدرس تغيير طريقة اللعب أمام بطل النيجر

منذ ساعة

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

02:27 م

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

03:31 م

خاص - آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع التوجولي لابا كودجو

05:07 م

عبد الحليم علي يكشف لـ"الفجر الرياضي" قرار باتشيكو بشأن رحيل مصطفى محمد والتجديد لساسي

04:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز