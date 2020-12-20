المجد يفوز على مركز شباب المعمورة في القسم الثالث

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:51 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المجد فوزا مثيرا على حساب فريق مركز شباب المعمورة، بهدف دون مقابل، اليوم الأحد، بختام لقاءات الأسبوع الثالث من المجموعة الحادية عشر، لدوري القسم الثالث.

سجل المجد هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة للشوط الثاني من ركلة جزاء، ليرتفع رصيدة إلى 7 نقاط بالمركز الثالث.

وشهدت تلك الجولة، أمس، فوز العامرية على إيتاي البارود بهدف، وتعادل العبور مع كفر الدوار 1-1، وخسر كفر بولين من بدر 0-2.

وحقق البترول فوزا هاما على حوش عيسى بهدفين لهدف، وتعادل القباري مع رشيد 1-1، والترام مع الدلنجات 0-0.

وسقط مياة البحيرة في فخ التعادل مع فريق إم بي في، بهدفين لكل منهما.

الترتيب

1-اسكندرية للبترول 7 نقاط
2-نهضة العامرية 7 نقاط
7-المجد 7 نقاط 
3-بدر 6 نقاط
4-القبارى 5 نقاط
5-مياه البحيرة 5 نقاط
6-الترام 5 نقاط
8-المعمورة 3 نقاط 
9-العبور 3 نقاط
10-بولين 3 نقاط
11-حوش عيسى 3 نقاط
12-الدلنجات نقطتين
13-غزل كفرالدوار نقطتين
14-رشيد نقطتين 
15-ام فى بى نقطة
16-ايتاى البارود نقطة

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