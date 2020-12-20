مهرجان الإسماعيلية السينمائي يفتح باب التقديم للدورة الـ ٢٢

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:48 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة الناقد "عصام زكريا" عن بدء استقبال أفلام الدورة الـ ٢٢ و المقرر اقامتها في الفترة من ١ إلي ٧ إبريل ٢٠٢١.



و يستمر المهرجان في إستقبال الأفلام حتي ٣١ يناير ٢٠٢١ علي أن يتم التقديم من خلال الموقع الرسمي للمهرجان.



يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسى" سنويآ بمحافظة الإسماعيلية.


ويعد مهرجان الاسماعيلية السينمائي الدولى أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991

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