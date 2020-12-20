مهرجان الإسماعيلية السينمائي يفتح باب التقديم للدورة الـ ٢٢









و يستمر المهرجان في إستقبال الأفلام حتي ٣١ يناير ٢٠٢١ علي أن يتم التقديم من خلال الموقع الرسمي للمهرجان.







يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسى" سنويآ بمحافظة الإسماعيلية.





ويعد مهرجان الاسماعيلية السينمائي الدولى أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991