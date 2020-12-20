ثنائي الزمالك يعود للتدريبات قبل مواجهة جازيلي

خاض لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تدريباتهم الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة تحت قيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، استعداداً لمواجهة الغزالة التشادي ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهد المران، تواجد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة وأيمن يونس رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم لمتابعة أمور الفريق والجهاز الفني واللاعبين ومناقشة استعدادات الفريق لمباراة الغزالة التشادي المقبلة.

كما عاد محمد أشرف "روقا" ومحمود عبد العزيز "زيزو" لاعبا الفريق للتدريبات بعد أن خضع الثنائي لتدريبات تأهيلية في الجيمانزيوم أمس.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الغزالة التشادي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم ٢٣ ديسمبر الجاري.