عاملين غارب يتعادل مع ابو كساة في دوري القسم الثالث

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:41 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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أختتمت اليوم الأحد منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تشهد منافسة قوية وأداء مميز لاغلب فرق المجموعة بلقاء وحيد بين عاملين غارب وضيفه ابو كساة .

وشهدت المباراة الختامية للجولة تعادل عاملين غارب بقيادة مديره الفنى رمضان رجب مع ضيفه ابو كساة بنتيجة 2/2.

وتعادل ببا بنتيجة 1/1 أمام ضيفه مطرطارس ، وخسر اطسا مباراته أمام شقيقه مركز شباب ابشواى فى مباراة مثيرة بهدف نظيف .

وتعادل مركز شباب الفيوم ( الساحة ) مع ضيفه اهناسيا الرياضى بقيادة مديره الفنى عمرو عبد العال بنتيجة 1/1 .

وحقق سنورس مفاجأة بتحقيق فوزا بهدف نظيف على مضيفه رأس غارب في مباراة قوية .

وتعادل طامية بقيادة مديره الفنى السيد حمدى أمام نظيره سينزو .

ترتيب المجموعة الرابعة 

1 - مطرطارس 7 نقاط
2 - ابو كساة 7 نقاط
3 - ابشواى 6 نقاط
4 - سينزو 5 نقاط
5 - اهناسيا 4 نقاط
4 - الواسطى 3 نقاط
6 - مركز شباب الفيوم 3 نقاط
7 - سنورس 3 نقاط .
8 - اطسا نقطتين .
9 - ببا نقطتين
10 - طامية نقطتين
11 - عاملين غارب نقطتين .
12 - راس غارب صفر .

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