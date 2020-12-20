عاملين غارب يتعادل مع ابو كساة في دوري القسم الثالث



وشهدت المباراة الختامية للجولة تعادل عاملين غارب بقيادة مديره الفنى رمضان رجب مع ضيفه ابو كساة بنتيجة 2/2.



وتعادل ببا بنتيجة 1/1 أمام ضيفه مطرطارس ، و خسر اطسا مباراته أمام شقيقه مركز شباب ابشواى فى مباراة مثيرة بهدف نظيف .



وتعادل مركز شباب الفيوم ( الساحة ) مع ضيفه اهناسيا الرياضى بقيادة مديره الفنى عمرو عبد العال بنتيجة 1/1 .



وحقق سنورس مفاجأة بتحقيق فوزا بهدف نظيف على مضيفه رأس غارب في مباراة قوية .



وتعادل طامية بقيادة مديره الفنى السيد حمدى أمام نظيره سينزو .



ترتيب المجموعة الرابعة



1 - مطرطارس 7 نقاط

2 - ابو كساة 7 نقاط

3 - ابشواى 6 نقاط

4 - سينزو 5 نقاط

5 - اهناسيا 4 نقاط

4 - الواسطى 3 نقاط

6 - مركز شباب الفيوم 3 نقاط

7 - سنورس 3 نقاط .

8 - اطسا نقطتين .

9 - ببا نقطتين

10 - طامية نقطتين

11 - عاملين غارب نقطتين .

12 - راس غارب صفر .



أختتمت اليوم الأحد منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تشهد منافسة قوية وأداء مميز لاغلب فرق المجموعة بلقاء وحيد بين عاملين غارب وضيفه ابو كساة .