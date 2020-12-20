جنايات قنا تقضي بانقضاء الدعوى في قضية ضد خط الصعيد



وتعود اخر قضية لخط الصعيد والمتهم فيها كل من نشأت عيضه محمد، وشقيقيه عثمان ومحمد ومعاونيه حارث عبد الغنى، وشقيقه فؤاد، حيث قاموا بالتجمهر والتعدى على الأشخاص والمنشآت العامه حاملين اسلحه ناريه واحتجزوا كلا من محمد عبد الحليم ومصطفى على واشرف سعد من العاملين بمحطة كهرباء شرق نجع حمادى فى غرفة التحكم بالمحطه بهدف الضغط على السلطات الإفراج عن شقيقه تاجر بعضه المتهم فى قضيه بمركز ادفو بمحافظة أسوان.



وكانت أجهزة الأمن بمحافظة الإسكندرية، بالتعاون مع أمن قنا، من إلقاء القبض على "نشأت" عيضه في شهر سبتمبر من عام 2015، في أعقاب كشف غموض واقعة العثور على جثة شاب ملقاة على الطريق العام بدائرة قسم شرطة ثاني العامرية، وكان مقيد اليدين ومصاب بطلقات نارية متعددة بمختلف أنحاء الجسم، وتبين أن المجني عليه من أهالي "نجع نور الدين"، بدائرة مركز شرطة نجع حمادي في محافظة قنا وارتكب نشأت عيضه الجريمة.



وصدرت ضد خط الصعيد العديد من الأحكام الغيابية التى بلغت 269 سنة سجن، بالإضافة إلى حكم بالإعدام، ومن أبرزها الحكم الصادر في القضية جنايات مركز أبو تشت، شمال قنا، في 2 فبراير 2013، بالسجن لمدة 10 سنوات، والقضية جنايات مركز جرجا، في 5 أغسطس 2014، بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة، والقضية جنايات مركز دار السلام، في 22 سبتمبر 2012، بالسجن المؤبد 25 سنة، والقضية جنايات مركز البلينا، في 24 سبتمبر 2012، بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة، والقضية جنايات مركز البلينا، في 30 يناير 2014، بالسجن 25 سنة.



وتم تنفيذ حكم الاعدام فى خط الصعيد يو ٧ نوفمبر الماضى فى سجن المنيا، فيما حكمة محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد الدسوقي وشريف عفت مصطفى وأحمد عبدالحي قورة وأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك ومحمد حسنى بانقضاء الدعوي ضد نشأت عيضه بوفاته في القضية رقم ١٠٢٦٣لسنه٢٠١٢نجع حمادي برقم ١٤٧٥ كلي تجمهر والحكم فيها بجلسه دور فبراير لمتهم اخر.

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد الدسوقي وشريف عفت مصطفى وأحمد عبدالحي قورة وأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك ومحمد حسنى بانقضاء الدعوي ضد نشأت عيضه بوفاته في القضية رقم ١٠٢٦٣لسنه٢٠١٢نجع حمادي برقم ١٤٧٥ كلي تجمهر والحكم فيها بجلسه دور فبراير لمتهم آخر.