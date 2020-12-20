تأجيل إنطلاق دوري القسم الرابع

قرر الإتحاد المصري لكرة القدم تأجيل إنطلاق مسابقة دوري القسم الرابع، وتعديل شروطها استعداداً للموسم الجديد 2020-2021.وكان من المقرر ان تقام المسابقة يوم الجمعة المقبلة 25 ديسمبر، قبل أن تتراجع اللجنة وتقرر تأجيل إنطلاقها.ويستعد أندية القسم الرابع لخوض منافسات الموسم الجديد.