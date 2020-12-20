تأجيل إنطلاق دوري القسم الرابع
الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:39 م
مصطفى الجندي
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قرر الإتحاد المصري لكرة القدم تأجيل إنطلاق مسابقة دوري القسم الرابع، وتعديل شروطها استعداداً للموسم الجديد 2020-2021.
وكان من المقرر ان تقام المسابقة يوم الجمعة المقبلة 25 ديسمبر، قبل أن تتراجع اللجنة وتقرر تأجيل إنطلاقها.
ويستعد أندية القسم الرابع لخوض منافسات الموسم الجديد.
وكان من المقرر ان تقام المسابقة يوم الجمعة المقبلة 25 ديسمبر، قبل أن تتراجع اللجنة وتقرر تأجيل إنطلاقها.
ويستعد أندية القسم الرابع لخوض منافسات الموسم الجديد.