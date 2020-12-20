تأجيل إنطلاق دوري القسم الرابع

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:39 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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قرر الإتحاد المصري لكرة القدم تأجيل إنطلاق مسابقة دوري القسم الرابع، وتعديل شروطها استعداداً للموسم الجديد 2020-2021.

وكان من المقرر ان تقام المسابقة يوم الجمعة المقبلة 25 ديسمبر، قبل أن تتراجع اللجنة وتقرر تأجيل إنطلاقها.

ويستعد أندية القسم الرابع لخوض منافسات الموسم الجديد.
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