بالصور.. عقد قران سمر محمد عبد الحليم بحضور الزند ونجوم الفن والمشاهير

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:36 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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احتفل رجل الأعمال والمنتج محمد عبد الحليم، بعقد قران نجلتة سمر على المهندس احمد عامر .


بحضور المستشار أحمد الزند و كلا من اللواء حمدى بدين واللواء عادل المرسى واللواء ممدوح شاهين وسمير فرج طارق المهدى وياسر ياقوت وشريف منصور والعميد أحمد انيس وكلا من نجوم الفن الدكتور اشرف زكى وحرمة النجمه روجينا والنجم حكيم والمنتجة منى قطب .


ومن الإعلاميين خيري رمضان، احمد المسلماني، تامر امين، محمود مسلم ، سمير عمر. والإعلامية سهير جوده وميرفت المليحي والكاتبه المبدعة. خديجه حموده .

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