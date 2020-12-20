بايرن ميونخ يكشف حجم إصابة كومان

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الأحد عن أن جناحه الفرنسي كينجسلي كومان لم يتعرض لإصابة خطيرة خلال الفوز 2 /1 على ملعب باير ليفركوزن أمس السبت.





وأوضح بايرن بعد خضوع اللاعب للفحص الطبي "كومان تعرض فقط لتمزق في أربطة الساق اليسرى".





وغادر كومان /24 عاما/ الملعب في الدقيقة 33 لكن تقييم حالة إصابته يشير إلى عدم ابتعاده لفترة طويلة عن الملاعب.





ويخوض بايرن مباراته التالية في الثالث من كانون ثان/يناير المقبل أمام ضيفه ماينز.



