الأهلي يدرس تغيير طريقة اللعب أمام بطل النيجر

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يخطط الجهاز الفنى لنادى الأهلى لتعديل طريقة اللعب أمام سونيديب بطل النيجر فى دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

 

ويأتى تفكير الجهاز الفنى فى خطوة تعديل طريقة اللعب، بعد غياب محمد مجدى أفشة بسبب إصابته بفيروس كورونا، بالإضافة إلى غياب ناصر ماهر بسبب الإصابة بخلع فى الكتف، وعدم وجود صانع ألعاب صريح فى قائمة الفريق.

 

ويتجه الجهاز الفنى لنادى الأهلى لخوض المواجهة من خلال الدفع برأسى حربة خلال المواجهة لتعويض عدم وجود صانع ألعاب.

 

ويبحث بطل دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الأخيرة، عن تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تسهيل مهمة الفريق فى القاهرة.

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