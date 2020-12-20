وزير الشباب والرياضة يشهد الندوة التثقيفية الأولى لمبادرة "مصر بلا غرقى"

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شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الندوة التثقيفية الاولى لمبادرة مصر بلا غرقى، والتي تنفذها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والانقاذ، وذلك كل من بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، والكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والانقاذ.



وخلال كلمته قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن مبادرة مصر بلا غرقى أخذت اهتمام كبير جدا من القيادة السياسيه وتوجيه رئاسي بأن يشارك كافة القيادات التنفيذيه لمنع هذه الظاهرة على سواحل البحر المتوسط والبحر الاحمر.



أوضح "صبحي" أن المبادرة تستهدف توعية وتأهيل المنقذين العاملين بالشواطىء المختلفة والتأكد من توافر المعدات اللازمة لتأمين الشواطىء والمسطحات المائية وإقامة الندوات والمؤتمرات لتوعية المواطن وتعليمه بمهارات الإنقاذ الاساسية فى مختلف المحافظات.



وأكد وزير الشباب والرياضة، على تكاتف الجميع والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل تنفيذ وتحقيق أهداف المبادرة وبما يضمن لها استدامة العمل.



ومن جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، الشكر لوزير الرياضة على دعمه في هذا المحفل الرياضي الكبير، بحضور ومشاركة عدد كبير من رياضيين المحافظات الحدودية، والتي اصبحت لها عظيم الاثر في نفوس كافة المشاركين، مؤكدًا على نجاح اولمبياد المحافظات الحدودية في ترسيخ فكر وثقافة الممارسة الرياضية.



ومن جانبه وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة لاختيار شرم الشيخ مدينة السلام، فى هذا التجمع الرياضي الكبير، مطالبا بأن يكون هناك تجمعات لتبادل الخبرات.



وشدد فودة على أهمية مبادرة مصر بلا غرقى من خلال 600 كيلو شواطئ تتبع محافظات جنوب سيناء، لافتا إلى أنه سيتم التعاون مع وزارة الشباب والرياضة بشكل كبير والاتحاد المصري للغوص والانقاذ من اجل نشر اهداف هذه المبادرة والاهتمام بها.



وفي السياق نفسه قال الكابتن سامح الشاذلى رئيس الاتحادين المصرى والعربى للغوص والإنقاذ، وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولى للغوص، أن بعض كليات التربية الرياضية، يوجد فيها مادة "الانقاذ" واصبحت مادة تخصص مطالبا بتعميمها في كل الكليات، وضرورة تنظيم ندوات تثقيفية فى الكليات النظرية حتى يتم محو امية السباحة وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للسباحة.



وطالب الشاذلي بتكثيف الدورات التدريبية فى الاندية ومراكز الشباب، وتشكيل لجنة عليا لمبادرة مصر بلا غرقى تضم عدد من الوزرات لتصبح مصر بلا غرقى خلال عامين.



وفي سياق آخر حضر الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برنامج أهل مصر في نسخته الرابعه، والتي تنفذه الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، بالتعاون مع اكاديمية ناصر العسكرية، والذي جاء تحت عنوان "الدولة المصرية وتحديات الامن القومي".



وقدم البرنامج اللواء أركان حرب دكتور بهجت محمد فريد مدير كلية الدفاع الوطني السابق بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.



وتضمن البرنامج مفهوم الدولة، ومفهوم الأمن القومي والتحديات التي تواجهه ومن ضمنها حروب الجيل الرابع والخامس وكيفية قيام الدولة لمواجه تلك التحديات.



