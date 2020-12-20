طلاب جامعة طنطا يشاركون في صقر٧٣ لمجابهة الأزمات (صور)

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:26 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
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شهد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا اليوم التدريب العملى صقر 73 بالمنطقة اللوجستية لمجابهة الأزمات والكوارث والذى شارك فيه 45 طالب وطالبة من الجامعة، والتى تنظمة محافظة الغربية في الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر 2020، بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبى، تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، ومشاركة الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، واللواء شاكر يونس، والعقيد أيمن فكري المستشار العسكري بالغربية، ‏ورؤساء مجالس المدن والاحياء، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.￼

قدم الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة التهنئة للدكتور طارق رحمى محافظة الغربية على نجاح التدريب العملى "صقر 73" لمجابهة الأزمات والكوارث المحتملة، وكذلك التغلب على أي عقبات محتملة يمكن أن تتعرض لها المحافظة، مشيدًا بجهوده المضنية فى النهوض بالمحافظة فى كافة القطاعات.

من جانبهم، قدم طلاب جامعة طنطا درع الجامعة لقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري اللواء أركان حرب وليد حمودة تقديرًا لجهوده.

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