السيسى يلتقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـ فودافون العالمية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:15 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، بالرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "فودافون" العالمية، "نك ريد" وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرئيس التنفيذي لشركة "فودافون مصر".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول "استعراض التعاون المشترك مع مجموعة "فودافون" العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

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