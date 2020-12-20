شركة مطار البحرين تجدد اعتمادات شهادات معايير أيزو للجودة والسلامة

نجحت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، في تجديد شهادة معايير أيزو لنظام إدارة الجودة، وشهادة معايير أيزو لنظام الإدارة البيئيّة، وشهادة معايير أيزو لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنيّة؛ مما يؤكد قدرة الشركة على تقديم أعلى مستوى من الخدمات فائقة الجودة التي تتجاوز توقعات العملاء وتلبي جميع الاشتراطات القانونيّة والتنظيميّة.

وبهذه المناسبة أشاد الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين، السيد محمد البنفلاح، بالجهود التي بذلها فريق العمل لاستيفاء الاشتراطات الصارمة لإعادة اعتماد الشركة فيما يخص هذه المعايير العالميّة لنُظم الإدارة المختلفة، وهو ما يؤكد على الالتزام الدائم بمواءمة سياساتها وإجراءاتها مع أفضل الممارسات العالميّة، إلى جانب ضمان اتساق جودة الخدمات رفيعة المستوى التي تقدمها، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يؤكد أيضاً تفاني شركة مطار البحرين وحرصها على العمل وفق أفضل المعايير العالميّة لدعم المهام المنوطة بها باعتبارها الجهة المشغلة لمطار البحرين الدولي، وخاصةً فيما يتعلق بتوفير بيئة عمل آمنة لجميع الجهات ذات العلاقة والمواظبة على الارتقاء بمعايير جودة الخدمات.

وأضاف البنفلاح: "في ضوء التداعيات التي خلفتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والتغيير الملموس الذي أحدثته في قطاع الطيران والسفر، فإن من واجبنا أن نطمئن المسافرين والموظفين، وأن نؤكد للجهات الرقابيّة وجميع مرتادي المطار أن الصحة والسلامة ستظلان دائمًا في صدارة أولوياتنا، مع الحرص على اعتماد جميع إجراءاتنا وعملياتنا من أهم الكيانات الإشرافية العالميّة في الوقت ذاته".

وفي إطار جهود مطار البحرين الدولي الحثيثة لضمان سلامة المسافرين والموظفين خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، حصل المطار مؤخرًا على شهادة الاعتماد الصحي من المجلس الدولي للمطارات. ويُجري برنامج الاعتماد تقييمًا لمدى توافق تدابير الصحة والسلامة بالمطارات مع توجيهات إعادة تشغيل قطاع الطيران والتعافي الصادرة عن المجلس الدولي للمطارات، وتوصيات فرقة عمل المجلس لإنعاش قطاع الطيران الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) وأفضل الممارسات الدوليّة في قطاع النقل الجوي.

وتتضمن الجوانب التي تخضع للتقييم؛ التنظيف والتعقيم والتباعد الجسدي (متى كان ملائمًا وعمليًا) وحماية الموظفين والتصميم الداخلي والتواصل الفعّال مع المسافرين، إضافة إلى مرافق المسافرين.