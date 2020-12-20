فوز النجوم وسرس الليان وجمهورية شبين في دوري الناشئين بالمنوفية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:11 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements
أقيم اليوم الأحد 4 مباريات في إطار إفتتاح مسابقة دوري الناشئين بالمنوفية لموايد 2004، حيث حقق فريق نجوم السادات الفوز خارج ملعبه على حساب نظيره فريق مركز شباب تلا بهدف دون مقابل.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب محمد علي من ركلة جزاء في الدقيقة 32 للشوط الثاني.

وحقق سرس الليان الفوز على فريق السلام بهدفين مقابل هدف، عن طريق أحمد علام ويوسف عبد الحكم.

وتغلب جمهورية شبين على غزل شبين بثلاثية نظيفة، كما حقق ميت خاقان فوزا عريضا على فريق الشهداء بثمانية أهداف دون رد.

مباريات الإثنين في دوري 2001

- ميت خاقان مع غزل شبين
- ميت خلف مع كفر المصيلحة
- سرس الليان مع ج شبين
- شباب أشمون مع نادي أشمون
- ميت عافية مع بركة السبع مواليد 2006

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يعلن غياب 3 لاعبين عن رحلة النيجر بسبب كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ ساعتين و 14 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري والقناة الناقلة

منذ ساعة و 13 دقيقة

خطوة جديدة من الأهلي في ملف التعاقد مع المهاجم الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا

منذ حوالي 8 ساعات

بعد إصابة ثلاثي الأهلي بفيروس كورونا.. الجهاز الفني يضم 3 لاعبين لرحلة النيجر

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ ساعة و 10 دقيقة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ يوم

موسيماني يحدد مواصفات مهاجم الأهلي القادم

منذ 43 دقيقة

الأهلي يحسم موقفه من ضم نجم العين الإماراتي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

أرتيتا يطلب ضم نجم ريال مدريد

منذ 41 دقيقة

باتشيكو يحسم مصيره مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يغيب عن مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

02:27 م

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

03:31 م

أرتيتا يطلب ضم نجم ريال مدريد

04:00 م

موسيماني يحدد مواصفات مهاجم الأهلي القادم

03:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز