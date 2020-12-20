32.4 % انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري لشهر سبتمبر 2020

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:14 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاحد النشرة  الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية سبتمبر 2020 وقد بـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى 2.7 مليــار دولار خـــلال شهر سبتمبر 2020 مقابل 4.0  مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها32.4 ٪.

ومن أهم المؤشرات مايلى:

الصــــادرات   

إنخفضت قيمـة الصــادرات بنسبـة 2.8 ٪ حيـث بلغـت 2.3 مليــار دولار خـلال شهــر سبتمبر  2020  مقابل 2.4 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (ملابس جاهزة نسبة 5.1٪، منتجات البترول بنسبة  36.5 ٪، بترول خام بنسبة 38.4 ٪، اسمده  بنسبة 33.4 ٪).

بينما إرتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر سبتمبر 2020  مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام السابق وأهمهــا (لدائن بأشكالهـا الاوليــة "بلاستيـك "  بنسبـة 15.2  %، عجائن ومحضرات غذائيـة متنوعة  بنسبة 17.8  ٪ ،سجـاد وكليم  بنسبة 23.6 ٪ ،ادوية ومحضرات صيـدلـه  بنسبة 4.9 ٪).

  الــــــواردات
إنخفضــــت قيمـة الــواردات بنسبــة 21.3  ٪ حيث بلغـت 5.0  مليار دولار خـلال شهر سبتمبر  2020  مقابل  6.4 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض  قيمة واردات  بعض السلع وأهمها: 
(قمح  بنسبة 16.3٪، البترول الخام  بنسبة 0.3 ٪ ، منتجات بترول  بنسبة  51.2% ، مواد أولية من حديد او صلب  بنسبة  39.6٪  ).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2020 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهــمها : (سيارات ركوب بنسبــة 19.9 ٪, اجهزة تليفونات للافراد  بنسبة 5.4 ٪ ، فول صويا بنسبة 1.9 ٪، اجهزة اتوماتيكية لمعالجة المعلومات  بنسبة 166.1٪ ).

أخبار تهمك

محمد صلاح يكشف عن موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

منذ ساعة و 10 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري والقناة الناقلة

منذ ساعة و 13 دقيقة

خطوة جديدة من الأهلي في ملف التعاقد مع المهاجم الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يغيب عن مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من ضم نجم العين الإماراتي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يعلن غياب 3 لاعبين عن رحلة النيجر بسبب كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

منذ ساعتين و 14 دقيقة

موسيماني يحدد مواصفات مهاجم الأهلي القادم

منذ 43 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

أرتيتا يطلب ضم نجم ريال مدريد

منذ 41 دقيقة

تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا تقفز لأكثر من 600 حالة لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 17 ساعة

باتشيكو يحسم مصيره مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بعد إصابة ثلاثي الأهلي بفيروس كورونا.. الجهاز الفني يضم 3 لاعبين لرحلة النيجر

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

عاجل.. وفاة نجل أمير الكويت الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

02:27 م

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة

03:31 م

أرتيتا يطلب ضم نجم ريال مدريد

04:00 م

موسيماني يحدد مواصفات مهاجم الأهلي القادم

03:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز