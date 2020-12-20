32.4 % انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري لشهر سبتمبر 2020

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاحد النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية سبتمبر 2020 وقد بـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى 2.7 مليــار دولار خـــلال شهر سبتمبر 2020 مقابل 4.0 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها32.4 ٪.





ومن أهم المؤشرات مايلى:





الصــــادرات





إنخفضت قيمـة الصــادرات بنسبـة 2.8 ٪ حيـث بلغـت 2.3 مليــار دولار خـلال شهــر سبتمبر 2020 مقابل 2.4 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (ملابس جاهزة نسبة 5.1٪، منتجات البترول بنسبة 36.5 ٪، بترول خام بنسبة 38.4 ٪، اسمده بنسبة 33.4 ٪).





بينما إرتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر سبتمبر 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام السابق وأهمهــا (لدائن بأشكالهـا الاوليــة "بلاستيـك " بنسبـة 15.2 %، عجائن ومحضرات غذائيـة متنوعة بنسبة 17.8 ٪ ،سجـاد وكليم بنسبة 23.6 ٪ ،ادوية ومحضرات صيـدلـه بنسبة 4.9 ٪).





الــــــواردات

إنخفضــــت قيمـة الــواردات بنسبــة 21.3 ٪ حيث بلغـت 5.0 مليار دولار خـلال شهر سبتمبر 2020 مقابل 6.4 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها:

(قمح بنسبة 16.3٪، البترول الخام بنسبة 0.3 ٪ ، منتجات بترول بنسبة 51.2% ، مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 39.6٪ ).





بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2020 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهــمها : (سيارات ركوب بنسبــة 19.9 ٪, اجهزة تليفونات للافراد بنسبة 5.4 ٪ ، فول صويا بنسبة 1.9 ٪، اجهزة اتوماتيكية لمعالجة المعلومات بنسبة 166.1٪ ).