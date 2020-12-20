أرتيتا يطلب ضم نجم ريال مدريد

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:00 م
ريال مدريد
ريال مدريد
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن معاناة آرسنال من تدهور في النتائج خلال منافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، حيث يحتل الفريق اللندني المركز الـ15 بـ14 نقطة بعد مرور 13 جولة على بداية البطولة.

ويسعي المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، تدعيم صفوف الجانرز خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعدما فاز 4 مرات فقط في البريميرليج، مقابل 7 هزائم، وتعادلين.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية،" فإنَّ أرتيتا، مصمم على التعاقد مع لاعب وسط جديد الشهر المقبل، ويبدو أن نجم ريال مدريد إيسكو، على رأس قائمة المرشحين لهذا المركز".

وأصافت:" أنَّ حتى هذه اللحظة لم يتلق النادي الملكي أي عروض لضم إيسكو للرحيل عن صفوف الفريق الملكي، بجانب إبداء العديد من الأندية على رأسها آرسنال، ويوفنتوس، وإشبيلية، وميلان، وإيفرتون لأهتمامها بضم اللاعب".

ويرتبط إيسكو، بعقد مع الملكي حتى صيف 2022، وسط مزاعم عن رغبته في مغادرة الريال، للحصول على دقائق مشاركة أكبر في المباريات، بعد ابتعاده عن خطط المدرب زين الدين زيدان.

وأختتمت الصحيفة مشيراً إلى إن آرسنال المهتم بإيسكو، قد يقوم بضربة مزدوجة في الميركاتو الشتوي، عن طريق ضم نجم الريال، إلى جانب حسام عوار لاعب وسط ليون.

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